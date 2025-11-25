R. & P.

A seguito del vergognoso e vile gesto perpetrato nella giornata del 23 u.s. presso Francica (VV) nei confronti dell’arbitro impegnato a dirigere una partita valida per la seconda categoria tra Francica e U.S. Girifalco, l’Associazione “Insieme si può…”, da decenni impegnata nel contrastare ogni manifestazione di violenza ed a promuovere il rispetto delle regole di civile convivenza, esprime la propria profonda indignazione.

Piena ed incondizionata solidarietà al giovane direttore di gara (minorenne), vittima di cotanta inaudita aggressività che evidenzia assoluta assenza di umanità, civiltà, empatia, spirito sportivo e rispetto per quello che lo sport dovrebbe rappresentare. Tristezza ed amarezza anche per la consapevolezza, purtroppo, che tale ennesimo gesto criminale, sarà, come sempre, tollerato, giustificato ed a breve dimenticato dalle federazioni, dalle società e dalla politica, all’insegna di “pecunia non olet”.

Il businessche gravita intorno al mondo del calcio farà da “assorbente” così che il giocatore o pseudo tale, che si è esibito nel miserevole gesto di “panza”, possa proseguiretranquillo e beato la sua carriera, dispensando esempi pessimi ai tifosi ed ai bambini. Le infiltrazioni della criminalità organizzata e le numerose vicende di “vendita di partite”, assurte ai “disonori” della cronaca, come il mondo del calcio sia assoggettatoa logiche e dinamiche ben lungi dal perseguire violenza e teppismo. Provvedimenti contro i c.d. “rave”, eventi occasionali, sono stati immediatamente adottati al fine di porre in essere la loro fine. Eventi sistematici (a migliaia ogni giorno) con cadenza fissa, come le partite di calcio, che hanno prodotto: scontri tra teppisti travestiti da tifosi; feriti e morti tra cittadini e FFOO; danni per miliardi di euro….stranamente non hanno prodotto una medesima attenzione. Insieme si può, ritiene che in primis, le società e le federazioni dovrebbero espellere a tempo indeterminato simili soggetti che provocano incalcolabili danni allo spirito sportivo, sempre se ancora esista e non sia fuggito molto lontano.