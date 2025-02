R. & P. Nota congiunta del Siulp e Associazione Insieme si Può

LOCRI – In relazione a quanto appreso dalla stampa, circa la vile aggressione perpetrata nei confronti di un arbitro, si esprime assoluta e totale incondizionata solidarietà a Codesta Spett.le Associazione ed alla vittima dello sconsiderato gesto.

Una ingiustificata azione vieppiù aggravata dal fatto che a compierla sia stato un dirigente sportivo, il quale avrebbe dovuto tutelare e perseguire i principi ispiratori dello sport, promuovendo esempi di tutt’altro genere. Tali comportamenti sono da censurare severamente in tutte le sedi, auspicando che le varie categorie di rappresentatività adottino quanto ci si aspetta per arginare atti di cotanto teppismo.

Per la sensibilizzazione contro la violenza nello sport, questa Associazione ed ilSiulp, unitamente a quasi tutte le Federazioni delle varie discipline sportive della Calabria, tra le quali anche l’Associazione Arbitri, hanno organizzato per il prossimo 31 maggio 2025 una giornata dedicata, per la quale saranno resi noti i particolari nelle prossime settimane. Nel formulare i più accorati auguri di pronta guarigione, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.