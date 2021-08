AGGRESSIONE ALL’INGEGNER GANGEMI I messaggi di solidarietà

DI SEGUITO GLI ATTESTATI DI SOLIDARIETA’ ALL’INGEGNERE GIULIO GANGEMI DI SORICAL (VITTIMA DI UN’AGGRESSIONE A MELITO PORTO SALVO) PERVENUTI ALLA NOSTRA REDAZIONE:

La gravissima aggressione nei confronti di un lavoratore, di Sorical, nonché dirigente sindacale della Femca Cisl Calabria, è un atto inaccettabile e su cui le autorità competenti dovranno fare piena luce per punire i responsabili. È l’ultimo, di una escalation grave che da tempo è in atto contro i lavoratori Sorical. Clima di tensione alimentato anche e soprattutto da continui strumentali e pretestuosi attacchi mediatici contro la Società, che favoriscono la diffusione di una generica e non giustificata cultura dell’odio che determina disinformazione, confusione e tanta approssimazione su un servizio così importante come quello della distribuzione dell’acqua. Che con tanta fatica, soprattutto in questi periodi di criticità, si cerca di garantire ai cittadini calabresi, pur con tutti i limiti di un sistema su cui, come sosteniamo da troppo tempo come Cisl, la politica calabrese, a tutti i livelli, non è in grado di attuare dirimenti sostanziali soluzioni.

Il problema di fondo, è che purtroppo la Sorical da sempre é stata utilizzata per meri fini politici elettorali dando purtroppo adito a strumentali attacchi mediatici che ne hanno minato l’immagine. Di fatto, anche i vari amministratori che si sono avvicendati,non hanno fatto nulla per cambiare questa odiosa tendenza. Nemmeno gli ultimi, che al di là di sterili dichiarazioni su pseudo rivoluzioni organizzative, di fatto, in una logica tutta gattopardiana, hanno, a parole ovviamente, cambiato tutto per non cambiare nulla, se non sistemare, utlizzando le logiche delle appartenenze politiche, le posizioni delle persone vicine. Di tutto questo refrain negativo dell’opinione pubblica su Sorical, ne subiscono il danno maggiore i suoi dipendenti. Che sono un patrimonio inestimabile di professionalità, competenze e know how, acquisito con anni di duro lavoro , senso di appartenenza e tanto sacrificio, che ha consentito di poter gestire un servizio di fondamentale pubblica utilità in maniera encomiabile. Anche, spesso e volentieri, con ridotte risorse economiche finanziarie, con cui da tempo, la società è costretta a fare i conti. Al di là della gravità a prescindere, di un atto deliberatamente scellerato e vigliacco, nei confronti del lavoratore della Sorical, sono soprattutto queste le ragioni per cui non sarà più tollerabile questo clima di tensione e odio nei confronti di chi quotidianamente é impegnato nel suo lavoro per continuare a garantire un servizio di fondamentale importanza. E’ opportuno che la politica tutta, alla vigilia anche di una importante fase elettorale di rinnovo della governance regionale, si assuma le responsabilità al fine di individuare un percorso che possa consentire di uscire da questa gravissima e incomprensibile situazione di tensione e contrapposizione del tutti contro tutti, che in futuro potrebbe determinare atti gravi e irreversibili.

Pompeo Greco – Segretario generale Femca Cisl Calabria

————————————————————————————————————————————–

La vile e violenta aggressione perpetrata ai danni di un Lavoratore di Sorical Spa mentresvolgeva la propria attività di sopralluogo su un cantiere è assolutamente da condannare e denunciare.

Bene ha fatto l’azienda Sorical Spa ad intervenire tempestivamente segnalando e denunciando il drammatico l’accaduto.

La Filctem Cgil tutta è solidale e vicina all’ ingegnere di Sorical Spa Giulio Gangemi responsabile Compartimento sud e alla sua famiglia. A lui gli auguri sinceri di pronta e rapida guarigione.

Siamo certi che le Forze dell’ordine e la Magistratura sapranno rapidamente accertare laverità e sanzionare la persona che ha commesso il vile gesto.

Altresì, riteniamo necessario e opportuno che il tema della sicurezza sul lavoro debba tornareimmediatamente centrale nelle agende e nel dibattito nazionale e regionale, in quanto le morti e gli infortuni sul lavoro stanno tornano prepotentemente a crescere a ritmi spaventosi e con una recrudescenza inarrestabile.

Tutte le aziende calabresi, pubbliche e private, compresa la Sorical spa, devono tornare ad investire ingenti somme sul tema di Salute e Sicurezza anche oltre il covid, puntando soprattutto sulla prevenzione e la formazione continua, sul benessere psico-fisico dei Lavoratori in modo da garantire sui posti di lavoro elevati standard di sicurezza.

Infine, è necessario investire ingenti risorse economiche, investimenti in risorse umane e in professionalità da assumere nella pubblica amministrazione per adeguare gli organici dei soggetti pubblici a cui sono attribuiti i compiti ispettivi e di controllo.

Catanzaro, 13 Agosto 2021

F. Gatto Segreteria Filctem Cgil Regionale Calabria

N. Campione Coordinamento Filctem Cgil Reggio C-Locri