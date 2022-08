AFRICO TRA STORIA E RELIGIONE Domani la manifestazione di BeCal

R. & P.

L’associazione BeCal è da ormai un anno che ha inaugurato le sue attività nel segno di un forte senso di appartenenza al territorio sempre con uno spirito libero ed appassionato. Tra i tanti temi affrontati vi è sicuramente la valorizzazione del territorio e per tale ragione si è pensato ad una serie di eventi in collaborazione con varie realtà territoriali. Si vuole raccontare la storia, il mito, e le tradizioni nascoste nei paesi della fascia jonica reggina e con questo spirito si partirà da Africo il 9 Agosto alle ore 21 in Piazza San Salvatore per l’evento con tema: “Africo tra Storia e Religione”.

L’evento sarà moderato da Francesco Custureri, membro del direttivo BeCal, e vedrà la partecipazione del Sindaco di Africo Domenico Modaffari, dello scrittore Pietro Criaco e del sacerdote Don Bruno Sculli. Si racconteranno le ricchezze culturali di questo fantastico paese, con la proiezione anche di qualche contenuto storico.

“E’ importante ripartire dalla cultura, e se lo propongono i giovani ancora meglio.” – afferma Francesco Custureri di BeCal – “Abbiamo fortemente voluto lanciare questi eventi sul tema della valorizzazione del territorio. Quest’anno saremo ad Africo e Bova Marina ma è solo l’inizio di un percorso perché vogliamo lanciare un messaggio per continuare a lavorare a qualcosa di più robusto per l’anno prossimo.”

L’associazione proietterà il proprio evento sui suoi canali social ma invita comunque alla partecipazione in presenza.