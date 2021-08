AFRICO Scatta la zona rossa dalle 22 di oggi e fino al 17 agosto

di Francesca Cusumano

AFRICO – Dalle 22 di oggi sabato 7 agosto e fino a tutto il 17 agosto, il Comune di Africo sarà zona rossa.

A istituire la zona “con le misure maggiormente restrittive”, l’ordinanza numero 54 del 6 agosto, a firma del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Proprio ieri, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, ha comunicato con apposita nota che nel Comune di Africo, si è rilevata una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente, che ha quindi determinato un’elevata incidenza con 52 casi confermati attivi, dei quali il 92% registratisi negli ultimi 6 giorni, su una popolazione di circa 3300 abitanti.

Nella Regione Calabria infatti, negli ultimi 14 giorni “i valori di incidenza per 100.000 abitanti sono più che raddoppiati, raggiungendo quota 46 con trend in ulteriore ascesa ed in risalita anche il tasso di positività”.

E ancora “la circolazione della variante cosiddetta Delta, stimata nel territorio regionale con una prevalenza dell’83%, in progressione sull’intero territorio nazionale e la campagna vaccinale ancora non completa, impongono di mantenere alto il livello di attenzione , sia per contenere la risalita della curva dei contagi, che per il possibile aumento del grado di saturazione nel numero dei posti letto occupati in Area Medica e Terapia Intensiva”.