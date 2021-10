AFRICO IN ALTO Domani la presentazione del programma elettorale della lista

R. & P.

La lista “Africo in Alto “, che candida Domenico Modaffari a sindaco di Africo, presenta alla cittadinanza africese il proprio programma elettorale in vista delle consultazione elettorale di domenica 7 novembre prossimo.

Lo presenta mercoledì 27 ottobre alle ore 17,00 prossimo, in un incontro pubblico, presso la sala del consiglio comunale.

All’incontro di presentazione ufficiale del programma e dei candidati di “Africo in Alto “ intervengono i consiglieri regionali Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo: Pierpaolo Zavettieri e Giuseppe Campisi, rispettivamente presidenti del Comitato sindaci Area Grecanica e Locride.

Partecipano anche consiglieri regionali e della Città metropolitana, sindaci e amministratori del comprensorio del Basso Jonico.

È strutturato in punti fondamentali quali l’ambiente, i lavori pubblici, l’arredo urbano, i servizi al cittadino, i servizi sociali e famiglia, la sicurezza e legalità, la scuola, la protezione civile, l’associazionismo, la cultura e attività ricreative, le attività sportive, le attività produttive, agricoltura e forestazione, i rapporti cittadino e amministrazione.

Sono queste le linee guida intorno alle quali gira la sfera amministrativa del movimento civico che candida Domenico Modaffari già dirigente della Regione, alla guida del municipio di Africo.

Obiettivi, è riportato nel programma elettorale, che puntano a preservare la memoria del passato per costruire l’idea del futuro. Africo sottolinea Domenico Modaffari: « ha il diritto/dovere di uscire dall’isolamento, di rinascere e di riprendere il cammino politico-amministrativo interrotto più volte. Riteniamo che abbiamo il dovere di vivere la vita politica cittadina in prima persona, senza delegare a gestioni commissariali straordinarie il futuro di Africo; il diritto di agire per tutelare e salvaguardare la salute e lo sviluppo, promuovendo le attività commerciali, le piccole imprese artigiane, agricole e turistiche/ balneari».