AFRICO “Il paese delle parentele”, le motivazioni della commissione e lo sfogo del sindaco

di Adelina B. Scorda

AFRICO «Dall’esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività comunale […] la permeabilità dell’Ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale». È quanto si legge nella relazione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese inviata al Presidente della Repubblica che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Africo lo scorso 3 dicembre, il secondo in soli cinque anni. Era, infatti, il 2014 quando l’amministrazione comunale guidata da Domenico Versaci, al secondo mandato amministrativo, veniva sciolta per infiltrazioni mafiose.

Dura la risposa dell’ex sindaco che a caldo afferma «Ad Africo non vogliono che ci sia un’amministrazione comunale … Ci sono difficoltà serie nel trovare ragazzi che non abbiano parenti, amici, vicini di casa che in passato o attualmente, hanno problemi con la legge. Di tutto questo noi che colpa ne abbiamo ? Che Omissis sia parente di Omissis che a sua volta è fratello di Omissis lo sapevamo noi, ma sopratutto lo sapevano anche loro il giorno in cui presentammo le liste, ne sono a conoscenza tutti che Africo come tanti altri centri del nostro territorio, è composto da 10-15 nuclei famigliari e 10 cognomi, tra matrimoni e fidanzamenti si è tutti legati da rapporti di parentela, non lo vede solo chi non vuole vederlo».

Un esito scontato ai più dopo che il 22 gennaio 2019 la Commissione d’accesso si insediò presso il Comune di Africo per indagare sulla bontà dell’amministrazione guidata da Francesco Bruzzaniti. Sei mesi sono serviti per evincere che «Africo, in termini di geografia criminale , è compresa a pieno titolo nel “Mandamento Jonico”, ed è caratterizzata dalla massiccia, radicata e invasiva presenza della ‘ndrangheta. È sufficiente richiamare il fatto – si legge – che su una popolazione residente di poco meno di 3000 abitanti vi sano 62 detenuti per reati per lo più riconducibili al crimine organizzato». E ancora «Il difficile contesto socio-criminale in cui sono state svolte le elezioni ha indotto la commissione d’indagine ad effettuare ulteriori accertamenti in ordine ai sottoscrittori delle liste, risultando che per la lista “Per Africo” dei 35 sottoscrittori, 31 erano gravati da pregiudizi penali o contigui anche per motivi di parentela agli ambienti della criminalità organizzata (Stesso discorso per la lista numero 2)». È tanta l’amarezza di Bruzzaniti che prosegue «Avevamo scritto una lettera anche al Presidente della Repubblica, chiedendo di essere giudicati per quello che noi avevamo fatto, non per le parentele, ognuno ha la propria vita, la propria strada da percorrere, la propria educazione, la propria etica e sopratutto la propria dignità. Io non ho mai avuto padroni tanto meno padrini, lo ribadisco piaccia o no, e lo stesso posso dire della mia amministrazione».

Ma parte probabilmente male l’amministrazione guidata da Bruzzanti che si ritrova priva di una forza di opposizione, dimissionaria ancora prima che venisse convocata la prima seduta del consiglio comunale. E ancora, fra consiglieri, assessori e funzionari non ce n’è uno o quasi che non risulterebbe legato a qualche ‘ndrina anche solo indirettamente. Ne esce così fuori un quadro sconfortante, nessun cognome estraneo, nessuna fedina penale pulita, tutto ha un peso specifico nelle latitudini africesi anche una sentenza d’assoluzione. Le parentele sono poi la spada di Damocle che pende sugli “africoti” rei di essere vittime di una cultura che lo Stato di giustizia, lo Stato dei servizi, lo Stato dell’assistenzialismo ha ciecamente o volutamente creato ad Africo e non solo.

Alla base dello scioglimento, dunque, anomalie nel settore dell’affidamento di forniture, servizi e lavori, come il caso dell’affidamento del Palatenda ad un’associazione risultata poi essere priva di codice fiscale e quindi impossibilitata a svolgere attività negoziale con il Comune e ancora del fida-Pascolo dove sono state riscontrate delle irregolarità nell’istruttoria delle istanze di autorizzazione. Criticità sarebbero emerse anche nell’affidamento di due beni confiscati «che se pur assegnati sono rimasti sostanzialmente inutilizzati – scrivono». Ma Bruzzaniti replica: «Dopo aver letto la relazione, di concreto non ho capito cosa ci viene contestato, parlano di beni confiscati e gli unici ad entrare e metterci la faccia siamo stati noi, abbandonati da tutto e tutti, nemmeno i precedenti commissari avevano destinato o usato questi beni, parlano del bando fido-pascolo e noi abbiamo indirizzato gli uffici competenti ad attenersi all’anno precedente in tutto quello che era il procedimento e le assegnazioni, quindi se ciò per noi è un atto negativo stessa cosa deve essere per chi mi ha preceduto “la commissione straordinaria». Ma il giudizio della Commissione è diametralmente opposto e dalle 23 pagine della relazione si capisce chiaramente come per il Ministero dell’Interno «L’azione amministrativa sia connotata da caos e approssimazione tali da pregiudicare gli interessi all’Ente, della comunità, nonché il buon andamento dei servizi comunali».

A pesare non è tanto la valenza penale dei singoli episodi, ma il quadro generale di un paese connotato da una fitta rete di rapporti di parentela, come dire la colpa non è tua ma di chi sei figlio, fratello, nipote o cognato, che in una realtà piccola come quella di Africo è una condanna all’ergastolo. Con questo non si vuole criticare il lavoro della Commissione d’accesso, ma sicuramente si discute sulla modalità di questi accertamenti che dovrebbero essere preventivi, ad esempio al momento delle candidature, e che dovrebbero interessare anche e soprattutto i funzionari comunali.