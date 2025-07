A primeggiare nel torneo, l’Emilia Romagna nel femminile e la Lombardia nel maschile

R. & P.

LLCRI – Si è conclusa con lo spettacolo delle finali, giocatesi sulla spiaggia di Locri (Rc) l’Aequilibrium Cup Trofeo delle Regioni di beach volley 2025. Una mattinata contrassegnata dalle semifinali e poi dalle finali 1-2 posto che hanno visto trionfare al femminile l’Emilia Romagna e al maschile la Lombardia. Alla presenza di numerosi stakeholders istituzionali, il torneo si è svolto nel migliore dei modi in questi tre giorni caratterizzati dal grande caldo, ma anche dal forte vento.

Un’organizzazione capillare e curata nei minimi dettagli dal comitato regionale della Fipav Calabria presieduto da Carmelo Sestito e dal supervisore del torneo, Giuseppe Caricato. Una parte tecnico-sportiva ed organizzativa che è stata affiancata dal supporto preziosissimo ed imprescindibile in primo luogo della Regione Calabria, dell’amministrazione della Città di Locri rappresentata dal sindaco Giuseppe Fontana, dall’assessore allo spprt ed eventi Domenica Bumbaca, dal presidente del Consiglio comunale Domenico Maio e dal supporto di Calabria Straordinaria. Ma a risultare fondamentali con il loro supporto nell’organizzazione dell’evento sono stati i numerosi volontari e le associazioni sportive locali: Asd Jonica, Libertas Locri, Pallavolo Sant’Ilario dello Ionio, Eutimo Basket Locri. E ancora le associazioni del territorio del Rotary Locri, Lions Locri, Avis Locri, Protezione civile Regione Calabria, Terme di Antonimina -Locri. Preziosa anche la collaborazione fornita dai medici volontari. In questi giorni la Federazione Italiana Pallavolo ha visto la presenza di importanti autorità istituzionali, a partire dai consiglieri federali Silvia Strigazzi, Marco Mari e Vincenzo Santomassimo.

Presenti anche numerosi presidenti dei vari comitati regionali provenienti da tutta Italia a supporto di atleti, allenatori e dirigenti, e i presidenti dei Comitati territoriali di Reggio Calabria, Domenico Panuccio, e Calabria Centro, Francesco Strangis. Presente anche il Coni Calabria con il presidente Tino Scopelliti e il delegato della Locride, Salvatore Papa. Inoltre, ha seguito il torneo in questi giorni anche il consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe De Biasi.

A impreziosire e arricchire le ultime fasi del torneo ecco anche la piacevole presenza di Fabio Galli, coordinatore delle attività territoriali beach volley della Federazione Italiana Pallavolo, e di Terenzio Feroleto, allenatore dello staff maschile della nazionale di beach volley. Sono stati giorni all’insegna del sorriso, della competizione, dell’amicizia, dello spirito di gruppo e dell’aggregazione sociale. Giorni che hanno ancora una volta in maniera tangibile mostrato come il connubio tra sport e turismo sia un modello vincente da perseguire e consolidare sempre di più.

Il torneo si è concluso con la cerimonia di premiazione svoltasi sul campo centrale della spiaggia di Locri e con l’emozione dei giovani atleti nel ricevere le medaglie e le coppe al termine di una competizione entusiasmante.

Per ciò che concerne il torneo, una menzione speciale per i ragazzi della Calabria maschile che hanno sfiorato la conquista di una finale storica: la coppia composta da Antonio Lucchino e Fabrizio Praticò (allenati da coach Vittorio D’Amico) ha sfiorato la finale perdendo in semifinale al terzo set contro il Veneto.

Di seguito, i risultati finali e l’elenco delle prime quattro squadre classificate.

Risultati finale maschileLombardia – Veneto 2-0 Risultati finale femminile Emilia Romagna – Lazio 2-1 TORNEO MASCHILE – CLASSIFICA LombardiaVenetoLazioCalabriaTORNEO FEMMINILE – CLASSIFICA EmiliaRomagnaLazioVenetoSicilia

FOTOGALLERY Sul sito della Federazione Italiana Pallavolo è consultabile la gallery della finale al seguente linkhttps://www.federvolley.it/node/131339