Accordo ABI – Consumatori, U.Di.Con.: “Un’iniziativa fondamentale che ci vede in prima linea”

R. & P.

ROMA – “L’accordo che abbiamo raggiunto con ABI amplierà le misure economiche di sostegno alle famiglie che sono state colpite dall’emergenza sanitaria legata al Covid 19 – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – l’equilibrio finanziario delle famiglie italiane è oggi, più che mai, a rischio ed è per questo motivo che risulta necessario mettere in campo ogni forma di sostegno possibile per permettere a tutti di non crollare sotto i colpi di questo periodo complicato. È possibile, grazie a questo accordo, sospendere fino a 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. SI potrà accedere agli ambiti di intervento previsti da quest’accordo – continua Nesci – in base alla presenza di eventi come la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto, la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti. Un’iniziativa davvero importante che ci vede in prima linea in un periodo così difficile – conclude Nesci – perchè in nessun momento, men che mai in questo, la tutela del consumatore può permettersi giorni di pausa”.