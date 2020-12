“ACCENDIAMO CAULONIA” Al via il contest della Consulta Giovanile

R. & P.

A partire dal 25 dicembre 2020, inizia la seconda fase del contest “Accendiamo Caulonia”🔴I concorrenti del contest del presepe più bello potranno inviare i video (con una durata massima di 15 secondi) relative ai presepi direttamente su Messenger alla pagina Facebook della Consulta Giovanile. Le riprese ricevute verranno inserite in un apposito album e pubblicate sulla stessa pagina.Il contest avrà inizio ufficialmente giorno 27dicembre 2020 e si concluderà il 6 gennaio 2021.

Inoltre, è arrivato il momento di svelare i premi, gentilmente offerti dai commercianti di Caulonia, per il contest relativo agli alberi di Natale, ricordando che il vincitore sarà annunciato il 27 dicembre.

CONTEST “ACCENDIAMO CAULONIA” – ALBERI DI NATALE 🎄:

➡PRIMO CLASSIFICATO –> Occhiali da sole del valore di €100 offerti da Ottica Giuseppe Franco

➡SECONDO CLASSIFICATO –> Buono da €50 offerto da Il Capolinea Outlet

➡TERZO CLASSIFICATO –> Trattamento Ricostruzione Olaplex + Piega (€45) offerto da Elis Hair

➡ALBERO PIU’ SIMBOLICO –> Buono da €50 offerto da Baby Birbe

➡ALBERO PIU’ CREATIVO –> Confezionex2Kg Gamberoni Argentini L1 offerta da Freschi Sapori

➡ALBERO VINTAGE –> Trattamento Igiene della persona offerto da Parafarmacia Kaulon

➡ALBERO GREEN –> Cena x 2 persone offerta da Il Ristoro del Viandante

➡ALBERO PIU’ ARTIGIANALE –> Cesto prodotti tipici offerto da Trattoria “Da Marcello”.

Invitiamo tutti a seguire la nostra pagina per restare sempre aggiornati sulle novità, e cogliamo l’occasione per augurare Buone Feste a tutti.✨🎄🎅🎁🎉

