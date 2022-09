ACCADEMIA DEL MAESTRO CAVALLO Al via i corsi di difesa personale

R. & P.

Seminari gratuiti di difesa personale femminile, corsi antibullismo e per persone diversamente abili. Partiranno lunedì tre ottobre, a Caulonia Marina, e martedì 4 ottobre, a Siderno Marina, le attività della nuova stagione sportiva e agonistica della plurititolata Accademia di Arti Marziali, Difesa Personale e Kickboxing, fondata e diretta dal Maestro Giuseppe Cavallo.

Accanto ai corsi di base e avanzati, per atleti di varie età, si svolgono seminari gratuiti di alto livello, poiché l’Accademia Arti Marziali di Caulonia, Siderno e Polistena, oltre che essere una fucina di campioni (numerose le conquiste di titoli mondiali e si ricorda pure il record del maggior numero di atleti convocati nella nazionale ufficiale italiana) è una scuola di vita dove gli atleti, oltre ad acquisire la padronanza di tecniche e strategie di combattimento, fondamentali per la difesa personale, possono assimilare importanti e innumerevoli benefici dal punto di vista psico-fisico. Infatti, la pratica delle arti marziali può direttamente migliorare la salute mentale, attraverso l’integrazione corpo-mente, il rilassamento, la capacità di concentrazione e l’attenzione, la comunicazione e l’accettazione di sé, migliorando quindi l’autostima.

A livello fisico, si migliora l’equilibrio, si diventa più agili e flessibili, aumenta la forza e la resistenza. La pratica di queste discipline, come ha spiegato il dottore Cavallo, migliora l’autocontrollo, aiuta a restare calmi in situazioni di pericolo, riduce l’ansia e l’insicurezza e insegna a rispettare il prossimo. Dello staff tecnico dell’Accademia fanno parte ottimi insegnanti tecnici ed esperti di arti marziali, come il V.Direttore Tecnico, maestro Nicola Geranio, e gli istruttori Ing. Silvano Mario Tavernese, Rocco Garelli, Mery Minniti e la dottoressa Maria Spanò. Per informazioni si può consultare il sito ufficiale dell’Accademia: www.accademiaartimarzialimaestrogiuseppecavallo.it, inviare una mail a giornalista.peronace@gmail.com o telefonare al 320 8376262.