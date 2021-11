ABBRACCIAMO RIACE E MIMMO LUCANO L’adesione del sindacato Spi-Cgil

R. & P.

L’iniziativa nazionale “Abbracciamo Riace e Mimmo Lucano “promossa da Padre Alex Zanotelli, per il 6 e 7 novembre a Riace, vedrà la partecipazione attiva e convinta dello SPI CGIL della Calabria, che a Riace insieme alla CGIL nei giorni scorsi, ha inaugurato una nuova Camera del Lavoro come presidio di democrazia, di impegno antirazzista, di solidarietà sociale ed umana e come luogo d’incontro multiculturale di tutti i popoli, ed in particolare di quelli del mediterraneo.

A Mimmo Lucano, abbiamo attestato in questi anni, e particolarmente dopo la sentenza di condanna sproporzionata pronunciata contro di lui, la nostra vicinanza, stima e solidarietà umana per cio’ che é riuscito a realizzare in Calabria e nel piccolo Borgo di Riace, nei confronti di persone socialmente fragili, che vengono da altri continenti, che soffrono, che fuggono da guerre e fame, che spesso hanno perso tutto e vivonno in condizioni di precarietà.

Aver prestato soccorso, offerto solidarietà, cura, tutela, lavoro e fratellanza, a persone deboli che chiedevano aiuto, ha evidenziato tutta l’umanità di Mimmo Lucano, ed ha permesso di realizzare un modello di accoglienza, ma anche di sviluppo economico e di integrazione, che non ha eguali nel resto del mondo. Ecco perchè andremo a Riace e parteciperemo a questa importante manifestazione.

Vogliamo continuare a pensare ed immaginare, che le persone accolte in questi anni e tutti coloro che hanno bisogno di aiuto, possano ancora avere un futuro e trovare in Calabria ed in Italia, una rete di solidarietà vasta, nella quale lo SPI CGIL sarà sempre presente concretamente con il suo fattivo impegno.

Catanzaro, 4 Novembre 2021. SPI CGIL CALABRIA