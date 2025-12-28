di Redazione

SANT’ILARIO – Melodie, parole ed emozioni con l’evento “Natale in Musica, aspettando il nuovo anno” con i musicisti Paolo Sofia e Salvatore Gullace,in programmamartedì 30 dicembre 2025 alle ore 18.00, nellaSala “Bruno Buchet”diCivitas Solis nel borgo diCondojanni, a Sant’Ilario dello Ionio.

Protagonisti della serata saranno Paolo SofiaeSalvatore Gullace con una proposta musicale capace di fondere tradizione e sensibilità contemporanea in un viaggio musicale intenso e coinvolgente, per vivere la suggestione delle atmosfere natalizie in attesa del nuovo anno. Brani contenuti nel Cd e libro “Natali i na vota” – un lavoro che recupera e valorizza sonorità, atmosfere e memorie del Natale di un tempo – si intrecciano a canzoni moderne e alle letture a tema, curate da Maria Teresa D’Agostino.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali promossi dal Comune di Sant’Ilario dello Ionio, con l’obiettivo di valorizzare l’arte e l’incontro come strumenti di comunità e partecipazione. Un appuntamento per vivere insieme la magia del Natale e salutare l’anno che si conclude attraverso l’arte e la bellezza.