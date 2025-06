di Redazione

SANT’ILARIO – È stato inaugurato l’asilo nido comunale di Sant’Ilario dello Ionio: servizio essenziale per il territorio, in una nuovissima struttura, moderna, conforme alle normative vigenti e autorizzata ad accogliere 22 bambini nella fascia di età 0-36 mesi.

L’asilo, la cui gestione è stata assegnata per bando pubblico alla Cooperativa di servizi “Iride”, darà grande supporto alle famiglie di Sant’Ilario e dei paesi vicini, inserendosi in un contesto territoriale come la Locride in cui i nidi pubblici sono solo tre.

A tagliare il nastro, il sindaco Pasquale Brizzi, alla presenza del vice sindaco Bruno Martelli, del presidente del consiglio comunale Giuseppe Monteleone, degli operatori della cooperativa, del parroco, don Lorenzo Santoro e delle autorità militari, con in testa il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo Paolo Pizzo.

«Desidero ringraziare in primo luogo il mio predecessore, il sindaco Giuseppe Monteleone, per aver avviato questo progetto così importante per la nostra comunità. Grazie ai progettisti, che hanno saputo disegnare una struttura bella, funzionale e pienamente conforme alle normative, all’impresa esecutrice, che ha concretamente realizzato il progetto, ai funzionari comunali che con impegno e competenza hanno seguito tutte le fasi, dalla progettazione alla consegna dell’opera – ha dichiarato Brizzi –. Ringrazio la Cooperativa Iride, che si è aggiudicata la gestione del servizio, la coordinatrice del nido, le educatrici e le operatrici che da oggi si prenderanno cura dei nostri bambini con professionalità e dedizione. A loro un augurio di buon lavoro».

Il servizio educativo sarà garantito fino alla fine del mese di luglio e riprenderà regolarmente dal 1° settembre 2025.

«Sono particolarmente orgoglioso di vedere oggi realizzato un progetto nato dalla volontà di offrire alle famiglie del nostro territorio un servizio educativo di qualità, accessibile e vicino – ha detto Monteleone, ex sindaco e attuale presidente del consiglio comunale –. L’apertura del nido comunale testimonia l’attenzione alle esigenze della comunità».

Con questa nuova struttura, Sant’Ilario dello Ionio rafforza il proprio impegno a favore dell’infanzia e del sostegno alla vita familiare, investendo in modo concreto nel presente e nel futuro del territorio.