di Patrizia Massara Di Nallo

Dal 15 al 20 settembre 2025 si svolgerà a Reggio Calabria la XIX edizione del Reggio Calabria FilmFest, il Festival del Cinema di Reggio Calabria, promosso dall’Associazione Artistico Culturale Eventi con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission, del Ministero della Cultura e della Città metropolitana di Reggio Calabria e il patrocinio della Rai, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della Camera di commercio e del Comune di Reggio Calabria. Nuovo direttore artistico: Gianlorenzo Franzì, per un’edizione che celebra il legame profondo tra cinema e territorio. Il Reggio Calabria FilmFest – RCFF nasce nel 2004 e i suoi primari obiettivi sono la promozione di prodotti audiovisivi e culturali per il territorio dell’Area dello Stretto di Messina, la promozione e sviluppo del Made in Italy nel contesto del panorama culturale e cinematografico nazionale.

Inoltre, il tema scelto per questa edizione, “Bellezza eterna, identità viva”, celebra il legame tra cinema e territorio e rende omaggio all’indimenticata attrice reggina Gianna Maria Canale.

Tra le sedi scelte per l’evento ci sarà il cine-teatro Odeon che è da sempre punto di riferimento per la cultura reggina e deputato, quindi, per intrecciare emozioni, visioni e nuove storie da raccontare: cinema, teatro, musica ed eventi che nutrono crescita personale e collettiva. Quest’anno il Reggio Calabria FilmFest, inoltre, porta il cinema nel cuore della storia, perché tra le nuove sedi svetta il MArRC dove ogni reperto racconta un frammento di civiltà e ogni immagine diventa eredità da tramandare ed anche la storica Piazza De Nava, quale cuore pulsante della città, porta d’ingresso al centro storico e simbolo della sua rinascita, che diventa una delle cornici per ospitare la proiezione dei corti e dei film in concorso e altri eventi tutti da scoprire. Qui storia e identità si intrecciano in un vero e proprio palcoscenico dove la cultura incontra la settima arte. La terza location ufficiale sarà la Biblioteca Villetta De Nava, la più antica biblioteca della Calabria, custode di storia e conoscenza dal 1818, nata per preservare la memoria e tramandare cultura e che, per l’edizione 2025, diventa spazio di incontro e ispirazione, dove la parola scritta dialoga con il linguaggio del cinema

Tra le sezioni storiche torna il Concorso di cortometraggi Millennial Movie, dedicato ai nuovi linguaggi e ai giovani talenti, che quest’anno ha registrato una partecipazione straordinaria. Per l’edizione 2025, sono stati 122 i cortometraggi iscritti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, a testimonianza della vitalità e della creatività della nuova generazione di registi. I cortometraggi finalisti saranno proiettati sul maxischermo del Cine-Teatro Odeon, ogni pomeriggio, a partire dalle ore 18:00. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti e prenotazione consigliata su www.reggiofilmfest.it.

Fra i cortometraggi: “LA BUONA CONDOTTA”, regia di Francesco Gheghi. Trama: Alma rientra a casa e rivela ai genitori una notizia tragica. Lucio e Annamaria, colti di sorpresa, si troveranno ad affrontare una realtà sconvolgente: la loro amata figlia ha compiuto un atto terribile.

“ERA ORA”, regia di Valerio Manisi. Trama: Giacomo ha deciso: non vuole più tacere. È arrivato il momento di dire tutto ciò che pensa e sa su parenti, amici, politici, uomini di chiesa e criminali. Senza filtri, senza timori, con il desiderio di liberarsi dal peso delle menzogne e dei segreti accumulati nel tempo. Le sue parole diventano un atto di coraggio, ma anche di rischio, perché la verità non sempre trova orecchie disposte ad ascoltarla.

“SCUSA”, regia di Giulio Novelli. Trama: Diego e Giovanni sono amici inseparabili, cresciuti insieme e legati da un rapporto fraterno. Quando a Giovanni viene diagnosticata una malattia degenerativa, la loro quotidianità cambia radicalmente. Nel corso del tempo, il peso della malattia mette a dura prova la loro amicizia, fatta di confidenze, rabbia e silenzi. In questo contesto, una semplice parola – “scusa” – diventa la chiave per riscoprire il valore profondo del loro legame, tra dolore e speranza

“HA TOCCATO”, regia di Giusi Cataldo. Trama: Giusi vive a Roma, è un’attrice palermitana affermata ed è una CODA, ovvero figlia di genitori sordi; per questo motivo ha imparato fin da piccola la lingua dei segni. Un giorno viene contattata dal cimitero dove è sepolto il padre, perché deve essere “ridotto”, cioè estumulato e trasferito altrove. La decisione di ricongiungerlo alla madre, nel cimitero di Cammarata, diventa per Giusi l’occasione di un viaggio nei luoghi e nei ricordi della sua infanzia. Un’epoca in cui la tecnologia non poteva ancora supportare i non udenti e in cui Giusi era l’unico tramite tra i suoi genitori e il mondo. È un percorso sospeso tra due tempi, due storie, due versioni di sé: lo sguardo adulto e la sensibilità di una bambina. L’incredibile allunaggio dell’Apollo 11 e il ricongiungimento dei suoi genitori fanno da sfondo a un racconto delicato, nostalgico e ironico.

“AL WADIAA”, regia di Hedy Krissane. Trama: In Cisgiordania, una giovane bambina intraprende un viaggio delicato per salvare l’ulivo dei suoi nonni, un simbolo di amore, memoria e resistenza minacciato di distruzione.

“AMORE FRATERNO” , regia di Arthur Henning. Trama: Ben aspetta con impazienza la visita del fratello Patrick. Quando finalmente si presenta, in tarda serata, i due si lanciano in un’avventura notturna. Ma più si stuzzicano e parlano delle loro vite, più un conflitto non detto viene a galla. Una storia sulla vicinanza tra fratelli, sulla loro rivalità e sul tentativo di ritrovarsi davvero.

“CAMPO LIBERO”, regia di Cristina Principe. Trama: Una squadra sfida i limiti e ridefinisce il concetto di libertà attraverso uno sport adattato. Al centro del racconto c’è Vanessa, una delle giocatrici, che si unisce ai suoi compagni per giocare la finale di campionato. Attraverso la sua voce narrante e le immagini del gioco, il documentario esplora la forza dello spirito umano, la resilienza e la capacità di uno sport di trasformare la vita degli atleti non vedenti

“RED ROPES”, regia di Alessio Pasqua. Trama: I protagonisti, Rolando e Ksenia, ci raccontano uno spaccato di vita che sta giungendo alla fine. La storia si concentra sull’ultimo periodo di vita di Ksenia. La sofferenza implacabile porta Ksenia a chiedere al marito di aiutarla a compiere un atto estremo, aiutarla a mettere fine a quel dolore, a quel non riconoscersi più.

“LA CONFESSIONE”, regia di Nicola Sorcinelli. Trama: Un asteroide si avvicina pericolosamente alla Terra. L’impatto e la conseguente distruzione del mondo sono imminenti, ma una giovane coppia è alle prese con un dramma ben più totalizzante: la fine della loro relazione. La paura di quanto succederà da lì a poco e il non sapere cosa realmente avverrà, prima divide e poi riunisce i due ragazzi, circondati soltanto dalle montagne dalle quali spira il vento della percepita minaccia apocalittica.

“EKKO”, regia di Alejandro G. Iglesias. Trama: Julia, donna d’affari stressata, entra in un bar insolito per una riunione urgente. Ma tra eventi misteriosi e ricordi che riemergono, si ritroverà faccia a faccia con un passato che credeva dimenticato.

Infine, durante la rassegna verranno conferiti gli storici Premi del Reggio Calabria FilmFest: per i lungometraggi “Bergamotto d’argento”ci sarà: premio alla Carriera, Premio della Critica e i prestigiosi riconoscimenti dedicati a leggende, tutte calabresi, del cinema italiano come Leopoldo Trieste, Raf Vallone, Gianna Canale e Giacomo Battaglia, ai quali si affiancano i nuovi premi speciali “Paolo Micalizzi SNCCI”, “Air3 Miglior regia” .Altre sezioni storiche sono: Un libro per il Cinema, le masterclass di recitazione e dei mestieri del Cinema per gli aspiranti cineasti, gli RCFF Lab per la formazione in collaborazione con Framinia Academy e Women in Film, Television & Media Italia e il Cinema dentro e fuori le Mura, cioè il cinema che entra in Carcere. Tra le anteprime e gli eventi speciali in programma:“Jack & Lou: una storia d’amore tra gangster” (anteprima mondiale); “Even” (anteprima in Calabria); “L’amore, in teoria”; “Il Nibbio” (proiezione speciale); Documentari non in concorso “Piena di Grazia” sulla Varia di Palmi e “E io ci sto” sulla vita e la carriera di Rino Gaetano.



A valutare i lavori sarà una giuria di eccellenza, garanzia di competenza e prestigio composta da attori e critici cinematografici del Sindacato SNCCI. La giuria sarà presieduta da Massimo Proietto, giornalista e Vicedirettore di Rai Sport, ha legato il suo nome ad alcune delle esperienze televisive e culturali più importanti in Italia. Gli altri componenti della giuria sono: Michele Manente, giornalista e scrittrice, è una figura poliedrica del panorama culturale italiano che ha saputo coniugare il rigore accademico e la sensibilità critica. Davide Magnisi, docente e critico cinematografico, ha costruito un percorso solido e riconosciuto nel panorama della cultura cinematografica italiana e internazionale Fabrizio Lopresti, regista, autore, attore e giornalista, è un artista poliedrico che unisce esperienza teatrale, cinematografica e televisiva. Marta Limoli, attrice e autrice catanese, si è formata presso il Teatro Stabile di Catania sotto la direzione del regista Giuseppe Di Martino, per poi intraprendere una carriera che l’ha portata dal teatro al cinema, passando per televisione, radio e doppiaggio. Lina Siciliano, attrice italiana nata a Cariati nel 1996, che è una delle rivelazioni del cinema moderno.