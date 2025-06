di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria si aprono le celebrazioni per il 211° anniversario della fondazione dell’Arma e il sindaco metropolitano di Reggio Calabria è intervenuto, alla Scuola Allievi Carabinieri, alla cerimonia inaugurale degli eventi promossi dal Comando provinciale dell’Arma.Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Falcomatà, ha dichiarato: 《Duecentounidici anni di storia e non sentirli, mi verrebbe da dire, quest’anno le celebrazioni per l’anniversario e l’Arma dei Carabinieri consentono alla città di vivere un momento straordinario anche di cultura, e questo è merito del generale Todaro che comprende, insieme al prefetto e a tutte le altre e istituzioni, quanto sia importante far passare un messaggio di legalità anche attraverso l’educazione, l’istruzione, la cultura del bello. Dobbiamo sempre di più nutrire quella consapevolezza di dover essere protagonisti nella nostra città attraverso quei piccoli gesti che consentono di mantenere il decoro urbano, la pulizia dei luoghi. Questo è il messaggio che rivolgiamo ai nostri studenti, ai nostri ragazzi》.

All’evento, che si è svolto all’Auditorium ‘Fazio’ della scuola allievi carabinieri ‘Fava-Garofalo’ di Reggio Calabria, il primo Cittadino ha sollecitato sul tema della cura dei beni comuni attraverso i piccoli gesti, aggiungendo: 《E’ stato molto emozionante il video introduttivo della cerimonia con la storia del rapporto tra un padre ed un figlio che si vede sottratto il tempo per stare con il proprio genitore, magari perché impegnato in un ruolo di grande responsabilità. Credo che i ragazzi hanno bisogno di poche lezioni su cosa dire o cosa fare. I giovani hanno necessità di avere esempi da seguire, anche con piccole azioni di impegno per la nostra città. Ricordo quando lanciammo l’iniziativa ‘Adotta il verde’ era un segnale che davamo ai nostri concittadini per contribuire a prendersi cura dei nostri luoghi》.

Il sindaco ha concluso: 《Il colpo d’occhio dell’auditorium ‘Fazio’ della scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria, diretta dal colonnello Vittorio Carrara, gremita di giovani studenti, credo sia il migliore dei modi per iniziare questa tre giorni di celebrazioni per l’annuale festa dei Carabinieri che sentiamo sempre più nostra》.