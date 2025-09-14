di Patrizia Massara Di Nallo

Scirubetta 2025 è la 4ª edizione del Villaggio del Gelato Artigianale che si aprirà, anche quest’anno, sul Lungomare Falcomatà dal 13 al 16 settembre. Principalmente un’occasione per scoprire come il gelato diventa arte e racconto del territorio. Inoltre, 34 gelatieri nazionali e internazionali saranno pronti a sorprendere i visitatori ed a farli viaggiare tra tradizione e creatività proponendo le loro creazioni uniche che oscilleranno tra ricette classiche e sperimentazioni sorprendenti.

L’appuntamento, aperto anche alla stampa, vedrà la partecipazione di maestri gelatieri, rappresentanti istituzionali e ospiti d’eccezione provenienti dal mondo della comunicazione nazionale. Ospiti confermati per l’evento, infatti, sono firme autorevoli del giornalismo enogastronomico e precisamente:Luciano Pignataro – Giornalista e curatore di “50 Top”Fabrizio Carrera – Direttore di Cronache di GustoAlberto Lupini – Direttore di Italia a TavolaBruno Gambacorta – Ideatore di Tg2 Eat Parade e Giornalista RaiGiusy Ferraina – Direttore Radio FoodGiulia Mancini – RepubblicaDonata Marrazzo – Sole24oreFranco Cesare Puglisi – Editore Editrade e direttore di Punto.itInoltre sarà presente anche Edoardo Raspelli – Decano della critica gastronomica italiana, dal Corriere della Sera alle tv nazionali.

Oltre alle immancabili degustazioni e ai laboratori, l’avvenimento si arricchirà di talk tematici, veri e propri momenti di confronto tra professionisti, giornalisti e opinion leader. L’obiettivo principe è quello di trasformare Scirubetta in un osservatorio privilegiato sulle tendenze, le innovazioni e le sfide del mondo del gelato artigianale.Il presidente di Conpait ( Confederazione Pasticceri Italiani), Angelo Musolino, insieme ai rappresentanti della Città Metropolitana e ai partner istituzionali come Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), della quale sarà presente anche la direttrice Fulvia Caligiuri, presenterà le collaborazioni internazionali mettendo l’accento sul respiro culturale dell’evento comprendente nuove percezioni, opinioni e proposte.