di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Sabato 27 settembre torna a Reggio la Giornata Nazionale ABIO e, con un’offerta, si potrà ricevere il tradizionale cestino di pere, simbolo dell’iniziativa. Il ricavato servirà a finanziare i corsi di formazione per nuovi volontari ABIO in pediatria, offrendo supporto ai bambini e alle famiglie. Appuntamento, quindi, presso la postazione Abio sul Corso Garibaldi, sotto al Bart, lato scalinata Teatro Cilea per celebrare la festa più significativa del mondo ABIO, la XXI giornata nazionale Abio.

Intanto in ospedale bambini e volontari, tra un gioco e un sorriso, stanno preparando gadget e addobbi per l’allestimento del Gazebo. ABIO, Associazione per il Bambino in Ospedale, è stata fondata a Milano nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale, cioè aiuta i bambini a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco, l’ascolto, il sorriso, ambienti a misura di bambino.

Nel 2012 La Fondazione ABIO Italia attiva nel nosocomio della nostra Città il primo servizio ABIO con un piccolo gruppo di volontari che hanno frequentato il corso di formazione e sono risultati idonei. Dopo un periodo come sede in tirocinio, nel 2014 nasce l’associazione Abio Reggio Calabria i cui volontari espletano il servizio presso il reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano B.M.M. In breve tempo, grazie alla loro dedizione e all’impegno costante, ABIO riesce a diventare una realtà sempre più operativa ed efficiente all’interno dell’ospedale, offrendo un valido e costante supporto ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie e l’associazione arriva a contare al suo interno circa 20 volontari attivi.

Per sintetizzare, l’obiettivo ABIO è il diritto al sorriso per rendere l’ospedale un luogo dove “curare” abbia il senso di “prendersi cura”, cioè porre attenzione al bisogno del bambino di essere accolto e curato nel rispetto delle sue esigenze, di essere aiutato a superare il rischio di trauma del ricovero e della permanenza in ospedale offrendo anche ai genitori il sostegno necessario. L’attività dei volontari, infatti, si rivolge al bambino e ai suoi genitori occupandosi di sostenere e accogliere bambini e famiglie che entrano in contatto con la struttura ospedaliera, collaborando con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino. Ciò avviene mediante l’accoglienza al momento dell’ingresso nella struttura per favorire l’inserimento in reparto e durante la degenza, attraverso il coinvolgimento in attività di intrattenimento e ludiche. I volontari sono inoltre presenti anche per i genitori, offrono loro un ascolto attivo, forniscono informazioni sulle strutture e sui servizi disponibili in ospedale, danno indicazioni su regole e abitudini del reparto e si prendono altresì cura del bambino, qualora il genitore debba assentarsi per brevi periodi. Ecco come il Prof. Vittorio Carnelli, Presidente di Fondazione ABIO Italia Onlus, descrive i volontari dell’Associazione: “a chi mi chiede di descrivere i volontari ABIO dico sempre: non chiamateli “angeli”, non sono “eroi”. I volontari ABIO sono persone come tutti, che hanno i loro impegni personali, lavorativi, familiari, che hanno scelto di donare il loro tempo per essere al fianco dei bambini malati”.

Per svolgere il servizio in ABIO è utile essere dotati di empatia, capacità di relazione, disponibilità a mettersi in discussione, capacità d’ascolto e di non giudicare, equilibrio emotivo, spirito di adattamento, elasticità mentale, capacità di accettazione del diverso e, soprattutto, amore e spirito di accoglienza per i bambini. Per diventare Volontario ABIO bisogna avere un’età compresa tra i 18 e 69 anni e frequentare un corso di formazione di base articolato in un incontro informativo, che ha la funzione di illustrare la storia, l’organizzazione, gli scopi di ABIO, il ruolo del volontario, e da una parte teorica, che approfondisce diverse tematiche legate al servizio. Segue un periodo di tirocinio della durata di circa 6 mesi, in affiancamento a volontari già attivi. A ciascun volontario è chiesta la disponibilità a garantire un turno fisso di mezza giornata ogni settimana, oltre alla partecipazione alle riunioni di reparto e alla vita dell’Associazione e del gruppo, mentre per i volontari già in servizio sono previste delle iniziative, di formazione permanente, che offrono un aggiornamento su varie tematiche.Un esempio degli ultimi interventi di ABIO. In occasione delle prossime festività mariane, ultimamente ABIO in collaborazione con l’Associazione “Portatori della Vara Madonna della Consolazione”, ha regalato ai piccoli pazienti della U.O.C. Pediatria e ai loro familiari un momento di spensieratezza con “Il Cantastorie”, la rappresentazione in vernacolo de “l’assalto dei turchi al Santuario di Nostra Donna del Consuolo”.

Attraverso 18 dettagliate e bellissime tavole, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, i rappresentanti dell’Associazione Portatori della Vara hanno illustrato uno degli episodi salienti dell’incursione musulmana, riuscendo a sottolineare l’importanza storica dei fatti e a mettere in evidenza il viscerale rapporto che esiste tra il popolo e la Madonna. L’iniziativa, favorevolmente accolta dalla Direzione del G.O.M., si inserisce nell’ambito delle attività promosse da Portatori della Vara per festeggiare i 25 anni dell’Associazione, nata per accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede. La dott.ssa Giovanna Curatola, presidente di ABIO Reggio Calabria, ha affermato:Quest’evento ricalca i valori della nostra mission istituzionale È un modo per offrire vicinanza ai bimbi e alle loro famiglie cercando di proiettarli verso il mondo esterno e creando occasioni – come questa appunto – di partecipazione alla vita sociale. L’umanizzazione delle cure è infatti un processo che mette l’individuo al centro dell’assistenza sanitaria, riconoscendolo anche nei suoi aspetti psicologici, sociali e culturali.