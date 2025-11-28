di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – In una nota del Comune di Reggio Calabria viene riportato che Reggio “è la prima città in Italia a completare la misura del Pnrr dedicata al rinnovo delle flotte del trasporto pubblico locale”. Questo risultato è stato raggiunto tramite l’acquisizione da parte di Atam di 66 bus elettrici che corrispondono a circa la metà dell’attuale parco mezzi a disposizione. Inoltre un’infrastruttura di ricarica comprendente 67 colonnine e due impianti fotovoltaici da 100 kw ciascuno è stata realizzata e inaugurata nella sede dell’azienda municipale dei trasporti.

L’impianto, che è costato 6,4 milioni di euro e rientra nell’intervento complessivo di circa 46 milioni di euro, è stato completato in 9 mesi con quasi un anno di anticipo rispetto alla scadenza prevista per giugno 2026.

A illustrare i dettagli dell’opera, nel corso della cerimonia di inaugurazione tenutasi a Foro Boario, sono stati il Rup Peter Battaglia, l’amministratore dell’azienda Redel Umberto Barreca e l’amministratore delegato di Atam Giuseppe Basile.

L’assessore comunale alla Mobilità Domenico Battaglia, che deteneva la medesima delega quando a fine 2021 è partita la programmazione dell’intervento, ha ricordato come “un’azienda che è stata risanata e ricostruita dall’Amministrazione comunale” si trovi oggi a concretizzare “uno dei progetti di mobilità sostenibile più importanti in Italia” e ha sostenuto che “La transizione ecologica non si annuncia, si realizza. Quello completato è un sistema complesso, funzionante e già pronto a servire la comunità. È la prova che, quando visione, competenza e organizzazione lavorano insieme, si possono raggiungere risultati concreti e misurabili. Questo progetto non è solo un’opera infrastrutturale. È un investimento nella qualità della vita, nella modernizzazione della città e mobilità che Reggio Calabria merita. Abbiamo lavorato rispettando tempi rigorosi e standard elevati, contribuendo a costruire un modello di mobilità che guarda avanti”.

L’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha affermato: “Si tratta di un altro dei tanti interventi programmati sempre nella direzione di rendere Reggio Calabria una città europea al passo coi tempi. Abbiamo dimostrato di saperlo fare bene”.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha dichiarato: “un simile risultato può essere solo frutto di un grande gioco di squadra. L’intervento migliora la qualità del servizio offerto e dunque ha un impatto sulla quotidianità di tanti cittadini che fruiscono del trasporto pubblico e magari ne aumenterà l’utilizzo. Adesso abbiamo bisogno di un servizio di trasporto pubblico regionale che sia all’altezza di Atam, perché abbiamo invertito il paradigma per cui eravamo visti come esempio negativo”.

