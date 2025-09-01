di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – A Reggio Calabria dal 26 al 28 settembre 2025 si svolgerà la seconda edizione dei “Reggio Calabria Comics” , Fiera del Fumetto e della Cultura Pop. E’ un evento dedicato alla celebrazione della pop culture come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e associativo. Ad ospitarla quast’anno ci sarà una nuova location e precisamente il PALASPORT BOTTEGHELLE “PALABENVENUTI”, una struttura sportiva polivalente da circa 8 mila metri quadri che è stato suddivisa in suggestive aree tematiche adatte a tutti target di pubblico, in particolar modo famiglie e ragazzi dai 16 ai 50 anni.

L’edizione 2025, per la quale si prevedono oltre 15 mila visitatori complessivi nei tre giorni,ha voluto coinvolgere per la prima volta anche altre parti della città di Reggio Calabria organizzando eventi fuori fiera, come il day zero. Fin dalla prima edizione è stato possibile coinvolgere istituzioni nazionali nella qualità di partner e anche ospiti di caratura, grazie all’esperienza maturata nel campo organizzativo dallo staff promotore. Tutti gli ospiti, riconfermando la loro presenza anche nel 2025, renderanno questo evento sin da subito uno dei più attesi, mentre la città metropolitana si trasformerà, quindi, nel polo calabrese della cultura pop.

I Reggio Calabria Comics si ispira e prende spunto dalle più acclamate Fiere Internazionali del settore portando in Città tutte le novità e gli spettacoli che è possibile ritrovare in tutta Europa e creando per qualche giorno un’ambiente internazionale straordinario e decisamente originale, ricco di MUSICA, FUMETTI, CULTURA, LIBRI, GIOCHI DI RUOLO E VIDEO GAMES, YOUTUBERS E INFLUENCERS, AUTORI ED EDITORI, FUMETTISTI E MOSTRE.

Con il passare degli anni, in tutto il nostro Paese sono nati moltissimi eventi di questo tipo e nell’ultimo decennio, in particolare, il settore è letteralmente esploso. Per quanto riguarda Reggio tutto è nato da un’idea di due amici, Domenico Condello e Giovanni Pipari, che è sembrata tanto suggestiva quanto difficile da realizzare, ma non impossibile. Si è voluto così organizzare il Festival del Fumetto e della cultura pop a Reggio Calabria, in pratica creare un appuntamento in un luogo in cui gli appassionati potessero incontrare gli operatori del settore e arricchire così il loro bagaglio culturale e professionale. Quella semplice idea ha iniziato a prendere forma concreta nel settembre 2017 dopo un lungo percorso fatto di viaggi in giro per l’Europa e consistente nel visitare manifestazioni culturali legati al fumetto e nell’informarsi in proposito. Così in seguito è stata costituita l’Associazione Culturale Geo Reghium la cui mission è stata quella di promuovere la lettura in una manifestazione culturale di spessore che avesse come fulcro il fumetto, anche in forma audio e sensoriale.

Il fumetto e tutto il mondo che gira intorno ad esso sarà, quindi, a Reggio: approfondimento su questa relativamente nuova arte, prima considerata secondaria; storie a fumetti che propongono anche in chiave ironica l’attualità; occasioni, in special modo per i più piccoli, di vedere concretizzata sotto i loro occhi la fantasia delle strisce ammirando in carne ed ossa, grazie ai cosplays e ad i loro travestimenti, i personaggi immaginari dei videogiochi, fumetti, cartoni animati, film o letteratura fantasy.