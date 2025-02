di Teresa Peronace

PLACANICA – Verrà presentato domenica 9 marzo, alle ore 18:00, presso la Chiesa di Santa Caterina, a Placanica, “Il segreto di Polidorea” l’avvincente romanzo scritto da Imma Divino e pubblicato dalle edizioni “Città del Sole”. A presenziare all’interessante appuntamento, ci sarà lo stesso editore, Franco Arcidiaco, inoltre: Santa Giannazzo, presidente dell’UCSI Calabria; Cristina Scuteri, giornalista della Gazzetta del Sud; Giuseppe Cavallo, giornalista e scrittore. Previsti i saluti iniziali da parte del sindaco di Placanica, Antonio Condemi. La presentazione darà modo di evidenziare la bellezza di un romanzo che parla, anche, della condizione femminile in Calabria e nel Sud, in generale.

L’appassionante storia parla di Sofia, giovane ricercatrice universitaria, che dopo la morte della madre avvenuta in circostanze misteriose decide di andare alla ricerca del padre mai conosciuto, perché figlia di uno stupro. Non sa nulla di lui. La madre, trincerata dietro un muro di silenzio e di amarezza, le ha semplicemente spiegato che in seguito alla violenza subita, aveva deciso di scappare dal paese, un piccolo borgo della Locride, per preservarla, in un territorio ostile alle donne, dalla marginalità, perché considerata una ‘bastarda’ e, soprattutto, dalla presenza asfissiante della criminalità. Aggrappata a questa flebile traccia, Sofia, rimasta sola, torna nel paese della madre e comincia a ‘frugare’ nelle pieghe di quella ragnatela di vicoli e rughe, popolata da gente povera e umile dove, si va consolidando l’alleanza tra una classe politica corrotta manipolata dalla ndrangheta in piena trasformazione e ascesa. Lentamente, grazie all’aiuto di Vittoria, insegnante in pensione, e del giovane Mimmo, impegnato al cambiamento della sua terra, emergono storie di vita e di lotta per il riscatto degli oppressi che sembrano intrecciarsi inevitabilmente alle vicende di Sofia. La giovane donna decide di affrontare questo traumatico passaggio storico ma non sa di essere in serio pericolo…