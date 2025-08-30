di Teresa Peronace

CAULONIA – L’Arsac, il cui direttore generale è la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri (nella foto di copertina), in collaborazione con il Comune di Caulonia, guidato dal sindaco Francesco Cagliuso, ha organizzato, per martedì 2 settembre, alle ore 17:00, presso la biblioteca comunale di Caulonia Marina, una interessante giornata informativa sul fico, nell’ambito del progetto “Azioni formative e formative” finanziato dal FEASR – misura 1 intervento 1.2.1 del PSR Calabria 2014 – 2022. All’importante iniziativa, prenderanno parte: il sindaco di Caulonia; l’assessore all’agricoltura, dottor Vincenzo Frajia; il responsabile del centro di divulgazione agricola ARSAC dell’alta Locride, dottore Giuseppe Cavallo; l’agronomo, dottor Francesco Quaranta. Relatore e coordinatore dei lavori sarà l’ingegnere Francesco Arlia presidente del Consorzio del Fico Bianco di Calabria.