di Redazione

CAULONIA MARINA – C’è forte stato di agitazione fra i numerosi residenti del quartiere residenziale di via dei Carafa, a Caulonia Marina, per un presunto dirottamento dei fondi, destinati al consolidamento geo strutturale dell’area, sembrerebbe, usiamo il condizionale, ad altro sito.

Alcuni dei residenti stanno già mobilitandosi per presentare degli esposti agli organismi competenti, se la “voce” divenisse realtà. La situazione in zona è molto seria, per la presenza di falde acquifere e per la mancata razionalizzazione, negli anni, della canalizzazione delle stesse. Altri problemi si riscontrano in contrada Acquanova di Caulonia centro e presso l’ormai nota rupe di Maietta.