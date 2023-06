Il collettore di scarico fa parte del sistema di scarico ed è situato sopra la testata del cilindro. Considerando l’esposizione al calore estremo prodotto dai gas di scarico, molti collettori di scarico sono realizzati in ghisa o acciaio, presentando spesso anche leghe speciali.



Cosa c’è da sapere sul collettore di scarico?

Il collettore di scarico è progettato per eliminare i gas di scarico dai singoli cilindri, ragion per cui ha forma ricurva. I gas di scarico roventi emessi dai cilindri passano attraverso il collettore e proseguono verso il turbocompressore o un tubo collettore, dove vengono appunto raccolti. Vengono poi puliti e portati al sistema di scarico. Solitamente i gas di scarico del motore entrano nel collettore in orizzontale e vengono poi convogliati verso il basso.

Il collettore di scarico, per svolgere al meglio la sua funzione, necessita di una progettazione e di una realizzazione molto precisa, di conformità a specifiche metodologie e di determinati standard di qualità. Rappresenta un elemento fondamentale dal punto di vista della meccanica automobilistica, in quanto influisce in modo decisivo sulle prestazioni del veicolo.

Come si sceglie il collettore di scarico giusto?

La scelta di un collettore di scarico per un veicolo di serie non modificato è piuttosto semplice, dal momento che è possibile acquistare il ricambio giusto a seconda della marca, del modello, dell’anno di produzione e del tipo di motore. Per individuare il componente appropriato è sufficiente utilizzare il numero di telaio del veicolo (VIN) o il numero di parte originale (OE) del collettore stesso.

La scelta di un collettore di scarico ad alte prestazioni invece può risultare più difficile e dipendere da molti fattori, quali la potenza e la curva di potenza desiderate, lo spazio nel vano motore, la disposizione e la configurazione del motore, il budget a disposizione, eventuali altre modifiche e così via.

La scelta di un collettore di scarico turbo ad alte prestazioni dipende dalle dimensioni del turbo, dal tipo di flangia e dalla configurazione della valvola wastegate.

Come si sostituisce il collettore di scarico?

Scollegare la batteria del veicolo. Rimuovere il coperchio del motore. Rimuovere i componenti del motore che ostacolano il collettore di scarico. Rimuovere lo scudo termico. Spruzzare un liquido penetrante sui bulloni o sui dadi del collettore di scarico Rimuovere il collettore di scarico dalla testata. Rimuovere il collettore di scarico dal tubo di scarico. Rimuovere la vecchia guarnizione del collettore di scarico (Attenzione: non riutilizzare la vecchia guarnizione installando un nuovo collettore di scarico). Pulire le porte di scarico sulla testata. Installare il nuovo collettore di scarico

