R. & P.

Dal 1966 la Pro Loco della città di Siderno è impegnata nella promozione turistica, culturale e sociale della città.

Tuttavia, oggi con il persistere di questa lunga crisi economica finanziaria che tutti noi viviamo giornalmente diventa sempre più difficile organizzare e portare avanti iniziative valevoli per la promozione del nostro territorio.

Per tale ragione il vostro supporto diventa per noi preziosissimo!

La Pro Loco di Siderno è iscritta all’albo nazionale delle associazioni di promozione sociale (articolo 7, Legge 383/2000) ed è un ente del volontariato destinatario del contributo del 5 per mille essendo iscritto nell’elenco permanente dei soggetti beneficiari di tale contributo.

In altri termini, voi cari cittadini, in qualità di contribuenti, potete destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno della nostra Associazione.

Si tratta di un piccolo aiuto che non ha alcun costo se non quello di dedicare un attimo del vostro tempo, ma fondamentale per la nostra Associazione per la promozione sociale, turistica e culturale della nostra Siderno.

Vi invitiamo, quindi, a renderci beneficiari del vostro 5 per mille dell’IRPEF mediante l’indicazione nell’apposita sezione della vostra dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 (Modello 730/2020 – redditi 2019 e Modello REDDITI PF 2020 – periodo d’imposta 2019) del nostro codice fiscale 81004190807, come di seguito indicato.

I fondi raccolti, pubblicati nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia delle Entrate, saranno utilizzati per progetti di promozione sociale, di tutela delle tradizioni, dei beni immateriali e del patrimonio culturale della nostra città.

Infinitamente grazie per quello che riusciremo a fare insieme!