7 LIBRI PER 7 SERE Nello Spataro e Rossella Cuconato protagonisti del quinto appuntamento

Prosegue a vele spiegate la manifestazione “Sette Libri per Sette Sere” organizzata dall’Associazione Amici del Libro e della Biblioteca in collaborazione con lo spazio culturale “Mag – Ladra di libri”. Molto interessante e spassoso l’incontro di ieri con Rosario Rocca, autore del libro “Il tempo del mandorlo”, moderato dalla giornalista Maria Giovanna Cogliandro e nel corso del quale è intervenuto Gianluca Albanese, direttore di “Locride è cultura”.

Quanto al programma di oggi, nel pomeriggio, a partire dalle 18, l’appuntamento nel giardino della Biblioteca comunale di Siderno è con Nello Spataro, pittore di Locri. Nelle sue opere ritroviamo scorci calabresi, in particolare della Locride, borghi e paesaggi in cui dimostra come realismo e non realismo possano coesistere fino a fondersi in un insieme di velature, forme e colori.

Alle 21.30 sarà la volta di “Scirocco bugiardo” di Rossella Cuconato, scrittrice cosentina. Sullo sfondo il dopoguerra in una Calabria povera. Tanti i personaggi: preponderanti quelli femminili, insieme a preti, fattucchiere e avventurieri. Ne viene fuori un ritratto di meridione contadino di forte suggestione poetica, grazie soprattutto alla scrittura piena di simbolismo e impressionismo dell’autrice, desiderosa di offrire al lettore un ritaglio visionario e allo stesso tempo generoso del passato della sua terra. A dialogare con l’autrice ci sarà Teresa Papaleo.