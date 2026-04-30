di Redazione

LOCRI – Domenica 3 maggio, alle ore 10:30, presso la locale biblioteca comunale, nel palazzo Nieddu del Rio, avrà luogo una prestigiosa cerimonia in occasione del quarantesimo anno di fondazione dell’Avis Comunale di Locri.

Il dottor Vito Aversa, presidente del filantropico ed attivo sodalizio, ha divulgato il programma della manifestazione, che conterà sugli interventi, oltre che del sindaco Fontana, anche del presidente regionale Calabria dell’AVIS, Franco Rizzuti, e della presidente provinciale, Giovanna Micalizzi, anche del consigliere nazionale, Franco Parrottino, e della Segretaria Nazionale, Ingrid Bredy. Sono state previste, inoltre, le testimonianze di donatrici e donatori che, quotidianamente o periodicamente, donano vita al prossimo. Perché, come ricorda spesso il presidente Aversa, donare sangue, significa donare vita.