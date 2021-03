4 MARZO “Uno chef per Elena e Pietro” al Festival di Sanremo

Il 4 marzo, la scuola di cucina gratuita della Locride “Uno Chef per Elena e Pietro” cucinerà il pranzo per 100 ospiti a “Casa Sanremo”, nell’ambito del 71° Festival della canzone Italiana, grazie al contributo dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Calabria, in collaborazione con il Flag Jonio 2.

Gli allievi della scuola, guidati dallo chef Bruno De Francesco, allieteranno gli ospiti con un menù a base di pesce sostenibile pescato nel mar Jonio, in dettaglio serviranno tubetti di grani antichi con sugo di rana pescatrice, seguirà tortino di alici su letto di cipolla rossa di Tropea caramellata e per finire delizia di ricotta di pecora della Locride.

Le pietanze saranno tutte insaporite dall’olio extravergine d’oliva calabrese di cui è ambasciatrice Angela Sposato.

I vini abbinati sono il Rosato Rumbe I.G.T della cantina Altomonte di Palizzi e il bianco Siccagno della Cantina Baccellieri di Bianco, per la delizia di ricotta il passito Centocamere IGP Greco della cantina Barone Macrì.

Una nuova sfida per la scuola che, nonostante sia solo al secondo anno di vita, si sta facendo conoscere nel panorama della gastronomia nazionale, diventando ambasciatrice dell’enogastronomia Calabrese. Fondata da Arturo Pratticò, la scuola vede Silvio Greco direttore del comitato scientifico e Bruno de Francesco chef e coordinatore dei ragazzi.