Locri: rissa davanti il Comune di Locri. Due i feriti

di Simona Ansani

LOCRI – Rissa con feriti davanti il comune di Locri questo pomeriggio, intorno alle ore 13.50. Un gruppo di giovani, è quanto si apprende dalle prime indiscrezioni, ha aggredito probabilmente con un arma da taglio due giovani, portati immediatamente in ospedali dagli operatori del 118. La rissa, non si conoscono al momento le cause del folle gesto, sembra sia terminata alla vista di un funzionario comunale che prontamente è intervenuto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Comando dei Carabinieri di Locri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’episodio per individuare i responsabili che probabilmente hanno le ore contate.

Seguiranno aggiornamenti.